Станет унылым президентом: одиозный Пореченков предрек печальную участь кандидату Зеленскому

Шоу-бизнес

Российский актер Михаил Пореченков, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, считает, что у того пропало чувство юмора. Об этом он сказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва», пишет gazeta.ru.

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!» — заявил артист, предсказав, что Зеленский «скоро станет унылым президентом».

Напомним, что Пореченков с другим российским актером Иваном Охлобыстиным 29 марта записали несколько роликов в поддержку Зеленского. В видеороликах они заявили о том, что поддерживают Зеленского «из-за корпоративной этики», и пообещали, что «обсудят выдвижение» с российским писателем Захаром Прилепиным, который принимал участие в боях в Донбассе на стороне самопровозглашенных «народных республик». При этом Пореченков заявил о желании занять пост министра обороны в будущей администрации Зеленского, а отстраненный от служения в РПЦ по собственному желанию Охлобыстин сказал, что хотел бы стать патриархом. При этом мужчины выкрикивали лозунги «Крым наш!», «Все наше» и «Только Зеленский!». Они также заявили, что в случае победы на выборах Зеленский «будет им должен».

После публикации этих видеороликов сам Зеленский признался, что не понимает целей актеров, которым запрещен въезд на Украину, и высказал предположение, что они могли принять участие в съемке подобного материала за определенное вознаграждение. Самих Охлобыстина и Пореченкова он назвал «идиотами». «Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на выборах Президента Украины по состоянию на 20:00 31 марта 2019 года проголосовали 63,48% избирателей в 198 из 199 округов всех областей. Самыми активными были избиратели во Львовской области (явка — 68,88%), в Волынской области (68,33%) и в городе Киев (67,99%).

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