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В ЦИК окончательно подсчитали явку на президентских выборах во всех 199 избирательных округах
По данным из всех 199 избирательных округов по стране, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Наиболее активными избиратели были в Винницкой (65,06%), Волынской (68,35%), Днепропетровской (65,98%), Житомирской (64,56), Запорожской (64,37), Ивано-Франковской (61,83), Киевской (66,49), Полтавской (65,82%), Ровенской (64,94%), Сумской (64,46%), Тернопольской (66,1%), Харьковской (64,53%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,35%) областях.
Менее 60% избирателей пришли на участки в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56, 07%) областях.
Как известно, всего по Украине 199 территориальных избирательных округов.
Напомним, что согласно данным Национального экзит-пола, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (14,2%).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на пять часов утра Центральная избирательная комиссия обработала 27,7% протоколов. Соответствующие данные были обнародованы на табло ЦИК по состоянию на пять часов утра через информационно-аналитическую систему «Выборы». Согласно подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,10% украинцев. Также в пятерку лидеров вошли Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.
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