Происшествия

В Киеве отбойник «прошил» насквозь Mercedes Vito, пострадали трое взрослых и ребенок

В ночь на понедельник на Столичном шоссе в Чапаевке в Киеве в дорожное происшествие попал микроавтобус Mercedes Vito.

По предварительной информации, машина, в которой находилось четверо взрослых и столько же детей, двигалась из Кропивницкого в аэропорт Борисполь.

Возле остановки общественного транспорта Вита -2 автобус взял правее, оказался на обочине и ударился в отбойник.

Стальная лента прошила насквозь салон.

Пострадало четверо пассажиров, среди которых ребенок 8 лет.

У одного из взрослых травматическая ампутация ноги.

Водитель был трезв. По его словам, на сторону, по которой двигался автобус, выехала машина и он был вынужден взять правее…

Марки, номеров этого авто сорокалетний водитель не запомнил.

Насколько его утверждение соответствует действительности, проверят в ходе следствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно в жутком лобовом ДТП столкнулись три автомобиля. Случилось это возле перекрестка с круговым движением. Пострадали два человека, их отправили в больницу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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