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В Киеве отбойник «прошил» насквозь Mercedes Vito, пострадали трое взрослых и ребенок
В ночь на понедельник на Столичном шоссе в Чапаевке в Киеве в дорожное происшествие попал микроавтобус Mercedes Vito.
По предварительной информации, машина, в которой находилось четверо взрослых и столько же детей, двигалась из Кропивницкого в аэропорт Борисполь.
Возле остановки общественного транспорта Вита -2 автобус взял правее, оказался на обочине и ударился в отбойник.
Стальная лента прошила насквозь салон.
Пострадало четверо пассажиров, среди которых ребенок 8 лет.
У одного из взрослых травматическая ампутация ноги.
Водитель был трезв. По его словам, на сторону, по которой двигался автобус, выехала машина и он был вынужден взять правее…
Марки, номеров этого авто сорокалетний водитель не запомнил.
Насколько его утверждение соответствует действительности, проверят в ходе следствия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно в жутком лобовом ДТП столкнулись три автомобиля. Случилось это возле перекрестка с круговым движением. Пострадали два человека, их отправили в больницу.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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