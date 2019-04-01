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В Украине 1 апреля начинается весенний призыв на срочную службу
В Украине стартует весенний призыв на срочную службу. Ранее Кабмин принял решение о призыве в 2019 году 18 752 «срочников».
Как сообщает «Интерфакс-Украина», призыв будет проходить с апреля по июнь. Он касается мужчин, которым до дня отправки в военные части исполнилось 20 лет, а также тех, кому еще не исполнилось 27 лет и кто не имеет права на освобождение от службы или отсрочку от призыва.
Из общего числа призывников в Вооруженные силы направят девять тысяч человек, в Государственную службу транспорта — 600 человек, в Государственную пограничную службу Украины — четыре тысячи, а в Национальную гвардию Украины — пять тысяч 152 человека.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», призыв-2019 на срочную военную службу состоится в апреле — июне и октябре — декабре. Военных-срочников, которые имеют степень высшего образования «специалист» или «магистр» и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уйдут в запас в апреле — мае 2019 года и в октябре — декабре 2019 года. Остальные военнослужащие — в феврале, апреле — мае 2019 и в октябре — ноябре 2019 года.
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