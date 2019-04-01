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Украина

В Украине подсчитывают результаты выборов: как распределились голоса на данный момент

7:04 1 апреля 2019 1427
Урна для голосования
Инф. «ФАКТОВ»

На данный момент Центризбирком обработал 38,85 процентов протоколов, признав недействительными 1.17 процентов избирательных бюллетеней. Ранее сообщалось, что самым распространенным нарушением во время выборов президента Украины было разглашение тайны голосования.

По результатам уже обработанных протоколов, предварительные данные таковы: лидирует шоумен Владимир Зеленский (30,23 процента), за ним следует действующий глава государства Петр Порошенко (16,64 процента), а завершает тройку лидеров глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,14 процента).

Подробно о ходе избирательной кампании в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Выборы президента Украины: первые результаты, данные экзит-полов и другие подробности (фото, видео)».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 20:00 воскресенья, 31 марта, на выборах президента Украины проголосовали 63,48% избирателей в 198 из 199 округов всех областей. Самыми активными были избиратели во Львовской области (явка — 68,88%), в Волынской области (68,33%) и в городе Киев (67,99%).

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