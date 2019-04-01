Вывесили российский флаг: стало известно о возмутительном инциденте в день выборов в Украине (фото)

Происшествия

В Токмаке (Запорожская область) группа сторонников «русского мира» устроила шоу с российским флагом. Это произошло в день голосования, 31 марта, на улице Гоголя, 54. Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму задержали прозревшего адепта «русского мира» — ялтинского журналиста Евгения Гайворонского.

Об этом в социальных сетях житель Токмака Евгений Бойко. «Я стал свидетелем того, как человек размахивал флагом России со своего балкона по улице Гоголя, 54 (возле гостиницы Весна) и громко призывал к „русскому миру“, ТНР, всячески привлекая к себе внимание. Я вызвал полицию (звонок на 102 регистрируется в базе управления и только потом передается в местное отделение) и был удивлен скорость и реагирования — 10 минут и я уже увидел патрульную машину!» — пишет Евгений Бойко.

По его словам, вскоре группа любителей «русского мира» вышла с российским флагом в ближайший магазин, возле которого их и задержали. «Мораль истории: эту компанию с флагом страны-агрессора видело много людей, кто делал вид, что не замечает, кое-кто улыбался, были и те, кто ругались. Но конкретной реакции не было! Я хочу напомнить горожанам нашего города, что именно из-за такого безразличия и начинается война», — резюмировал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ разоблачила завербованного ФСБ России бывшего украинского милиционера, жителя Луганской области, который должен был организовать похищение сотрудника спецслужбы или разведки Украины, а также подыскивать и изучать настроения пророссийски настроенных военных и правоохранителей.



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