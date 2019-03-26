В Крыму арестовали прозревшего адепта "русского мира"

Украина

В аннексированном Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. Ранее сообщалось об обысках у уже экс-сотрудника «Примечаний» и бывшего пресс-секретаря пророссийской организации «Народное единство», которая в 2014 году агитировала крымчан приходить на незаконный референдум.

О задержании Гайворонского сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на знакомых журналиста. «Он мне позвонил пару часов назад. И очень коротко сказал: «У меня есть один звонок. Задержали. Вменяют наркотики». Я, естественно, задала вопрос, какие. Он сказал: «Анабиоиды. В 15:00 у меня суд. Все. В городском суде Ялты», — рассказала на условиях анонимности знакомая Евгения Гайворонского. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Известно, что с 2017 года имя Евгения Гайворонского, как «сепаратиста и пособника российский оккупантов», внесено в базу данных «Миротворца» за «отрицание российской агрессии и антиукраинскую пропаганду».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», активный сторонник российской аннексии Крыма Гайворонский сменил политические убеждения. Теперь журналист считает, что Крым нужно вернуть под контроль Украины, а российская оккупация полуострова принесла одни беды.

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