26.86 / 27.12 30.35 / 30.79
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Крыму арестовали прозревшего адепта "русского мира"

15:36 26 марта 2019 184
Евгений Гайворонский
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. Ранее сообщалось об обысках у уже экс-сотрудника «Примечаний» и бывшего пресс-секретаря пророссийской организации «Народное единство», которая в 2014 году агитировала крымчан приходить на незаконный референдум.

О задержании Гайворонского сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на знакомых журналиста. «Он мне позвонил пару часов назад. И очень коротко сказал: «У меня есть один звонок. Задержали. Вменяют наркотики». Я, естественно, задала вопрос, какие. Он сказал: «Анабиоиды. В 15:00 у меня суд. Все. В городском суде Ялты», — рассказала на условиях анонимности знакомая Евгения Гайворонского. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Известно, что с 2017 года имя Евгения Гайворонского, как «сепаратиста и пособника российский оккупантов», внесено в базу данных «Миротворца» за «отрицание российской агрессии и антиукраинскую пропаганду».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», активный сторонник российской аннексии Крыма Гайворонский сменил политические убеждения. Теперь журналист считает, что Крым нужно вернуть под контроль Украины, а российская оккупация полуострова принесла одни беды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
+5

Ветер: 6 м/с  3
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины