Общество

В Украине ввели запрет на вылов рыбы и раков: что важно знать

В большинстве областей Украины с 1 апреля вступил в силу запрет на вылов рыбы. Связано это с началом нереста. К трем регионам, на которые распространяется запрет, добавились еще 22. С 25 марта запретили рыбачить на водоемах Закарпатья, а с 29 марта вступил в силу запрет на вылов рыбы в Киевской области и Киеве.

Кроме того, с 1 апреля установлен запрет на вылов раков в большинстве областей. Пока вне запрета остается Каховское водохранилище в Запорожской и Днепропетровской области. Там вылов будет запрещен с 10 апреля.

До 30 апреля будет запрещен лов камбалы в северо-западной части Черного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском лимане и на участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района.

За нарушение запрета рыбакам грозит штраф до 680 грн. Если рыбный промысел причинил существенный вред, предусмотрена уголовная ответственность. Наказание предполагает штраф от 1700 до 3400 грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, обычно нерестовый период и запрет на добычу водных биоресурсов длится до 30 июня, но каждый регион сам устанавливает сроки, учитывая температурные условия.

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