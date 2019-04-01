- 11:21 В Киеве поймали таксиста под наркотиками: фото с места происшествия
- 11:18 Вера Брежнева устроила яркую вечеринку в честь 18-летия дочери
- 11:13 С 1 апреля «Нафтогаз» снизил цены на газ
- 11:12 Выборы президента Украины: первые результаты, данные экзит-полов и другие подробности
- 11:01 Укус Дана Балана и признание в любви Тины Кароль: самые яркие моменты финальных нокаутов «Голосу країни»
- 10:59 В ЦИК обработали 60% протоколов и объявили второй тур выборов президента
- 10:58 В Украине ввели запрет на вылов рыбы и раков: что важно знать
- 10:48 В США изрешетили пулями популярного рэпера возле его магазина
- 10:42 Бой на «Олимпийском»: Владимир Кличко возвращается в большой бокс
- 10:37 Не поделили землю: под Днепром мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья
С 1 апреля «Нафтогаз» снизил цены на газ
С 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования будут действовать новые тарифы. Ранее сообщалось, что только за прошедший 2018 год использование природного газа сократилось на 5,4% - до 10,6 млрд куб. м.
Для тех потребителей, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки, тысяча кубометров газа (без НДС и расходов на его транспортировку и распределение) будет стоить 6233 гривен. Это на 23,6% меньше мартовской цены. Для тех, кто покупает газ на условиях предоплаты, стоимость тысячи кубометров энергоносителя составляет 5990 гривен (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
«В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Учитывая это, „Нафтогаз Украины“ также снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на два процента, устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей „Нафтогаз Украины“ составит 8,38 гривен за кубометр вместо 8,55 гривен за кубометр (включая НДС и расходы на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», текущая ситуация на рынке позволяет не повышать цену на газ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!