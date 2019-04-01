С 1 апреля «Нафтогаз» снизил цены на газ

Деньги

С 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования будут действовать новые тарифы. Ранее сообщалось, что только за прошедший 2018 год использование природного газа сократилось на 5,4% - до 10,6 млрд куб. м.

Для тех потребителей, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки, тысяча кубометров газа (без НДС и расходов на его транспортировку и распределение) будет стоить 6233 гривен. Это на 23,6% меньше мартовской цены. Для тех, кто покупает газ на условиях предоплаты, стоимость тысячи кубометров энергоносителя составляет 5990 гривен (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

«В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Учитывая это, „Нафтогаз Украины“ также снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на два процента, устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей „Нафтогаз Украины“ составит 8,38 гривен за кубометр вместо 8,55 гривен за кубометр (включая НДС и расходы на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», текущая ситуация на рынке позволяет не повышать цену на газ.



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