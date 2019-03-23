Текущая ситуация на рынке дает возможность не повышать цену на газ, — президент

Украина

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует возможность не повышать цену на газ, в связи с изменением оптовой цены на газовых рынках.

«Текущая ситуация на рынке дает возможность утверждать, сейчас появилась эта аргументация, будет возможность в мае цены на газ не повышать», — сказал Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Глава государства отметил, что пользуется соответствующей информацией, обнародованной НАК «Нафтогаз» и правительством.

«На сегодняшний день изменились оптовая цена на газовых рынках. Было соответствующее сообщение и украинского правительства, это сделал Премьер-министр Владимир Гройсман, и сообщение НАК „Нафтогаз“, что ситуация позволяет не повышать тарифы. И я буду твердо стоять на позиции, что сегодняшняя ценовая ситуация, доходность НАК „Нафтогаз“ и повышения эффективности — ведь мы меньше стали потреблять газа…», — сказал Петр Порошенко.

Он напомнил, что по условиям контракта от 2009 года, Украина была обязана платить за 42 млрд куб. метров независимо от того, потребляла она такой объем или нет. Президент отметил, что в 2017 году Украина использовала газа только 14 млрд куб. метров, а в 2018 году — 10,5 млрд куб. метров.

«Если наша программа увеличения энергоэффективности, наша программа энергосбережения, наша программа увеличения отечественной добычи будет продолжена — начиная с 2023 Украина будет энергетически независимой. Мы перестанем покупать импортный газ», — подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что это будет шаг к реальному рыночному уменьшения покупной цены на газ.

Президент отметил: «Текущая ситуация на рынке дает возможность не повышать цену (на газ — ред.)».

В то же время Глава государства особо подчеркнул, что не является популистом и отвечает за реальные конкретные дела, а не за пустые обещания.

«У нас есть страна в мире, которые снизили цены на газ в четыре и в шесть раз. И на горючее тоже. Название этой страны — Венесуэла. Сделал это президент Чавес, сейчас продолжил его дело президент Мадуро. Это привело к тотальному обнищанию людей. Людям нечего есть. Остановились все предприятия. Сегодня, фактически, это классический пример результата популизма и пустых обещаний, которые дают политики», — отметил Порошенко.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день прозрачность газового рынка, которая была введена именно с 2014 года, плюс система субсидий предоставили возможность, людям, имеющим ограниченные доходы, платить за потребленный газ. При этом Президент подчеркнул, что из бюджета не должны дотироваться все, а помощь должна идти конкретно тем, кто в ней нуждается.

«Это даст возможность гораздо больше помочь тем незащищенным слоям населения, которые сегодня в этом нуждаются», — уверен он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко не исключает введения для людей, получающих минимальную социальную выплату, ежегодной «13-й пенсии».

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