Украина

Названо имя еще одного российского "ихтамнета", причастного к аннексии Крыма

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия в оккупации Крыма еще одного российского «ихтамнета» — россиянина Дмитрия Теперечкина. Ранее сообщалось, что жена российского солдата 99-й бригады МТЗ, которая базируется в Славянске-на-Кубани и которая принимала участие в аннексии Крыма, в соцсети опубликовала доказательства, подтверждающие, что это российское подразделение участвовало в оккупации украинского полуострова.

Все началось с комментария в социальных сетях мамы Теперечкина: «У меня сын также получил медаль „За Возвращение Крыма“! Вы молодцы, наши герои! Поздравляю с такой наградой». Этот комментарий был под постом одного из десантников 108 десантно-штурмового полка ВС РФ, который позже «зачистил» свой профиль. Однако волонтеры сохранили все фотодоказательства.

В InformNapalm выяснили, что Дмитрий Алексеевич Теперечкин родился 19 июня 1995 в городе Белая Калитва Ростовской области, живет в Ростове-на-Дону. Проходил срочную военную службу в 2013—2014 годах в 1-й десантно-штурмовой роте десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты, в / ч 13 140.

«Дмитрий Теперечкин тоже опубликовал фото медали за оккупацию Крыма, а также удостоверение, правда, не в развернутом виде, поэтому мы выражаем благодарность Ирине Дуравкиний, которая разоблачила сына, опубликовав развернутое удостоверение к медали», — сообщают в InformNapalm.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», группа расследователей InformNapalm вычислила личность боевика, участвовавшего в боях на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск — 32-летнего Максима Пащенко. До Донбасса он успел «засветиться» при вторжении российских военных в Крым, а еще раньше — в российской операции в Абхазии.





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