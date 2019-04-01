- 13:01 У Зеленского празднуют, у Порошенко ждут второй тур: что пишут в соцсетях о выборах в Украине
- 12:56 Актерство не приносит денег: Дмитрий Ступка сменил профессию
- 12:56 Кипятком залило всю улицу: в Киеве произошло масштабное ЧП
- 12:50 "Победобесие на марше": сеть шокировали фото детских "праздников" в Крыму
- 12:44 На пожаре под Черниговом жестоко избили спасателей
- 12:39 Лукашенко сделал важное заявление о войне на Донбассе
- 12:37 Хотел убить три тысячи человек: 20 лет назад огласили приговор самому кровавому маньяку Украины
- 12:30 В Киеве объявили штормовое предупреждение
- 12:22 Уплатил все налоги: у Порошенко заявляют о прозрачном финансировании избирательной кампании
- 12:19 Форвард «Реала» Бензема установил достижение, не покорившееся ни Криштиану Роналду, ни Месси
"Победобесие на марше": сеть шокировали фото детских "праздников" в Крыму
В Крыму оккупанты продолжают организовывать в школах детские праздники с военным колоритом и элементами «победобесия». Неизменной частью мероприятий является военная форма на детях и спектакли о войне. Фотографии с этих «празднований» опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
В Джанкое в форму российской армии облачают даже учениц младшей школы.
В селе Краснофлотское Советского района группа «Огненный экипаж» также придает особое настроение школьным праздникам, выступая с постановками по «Молодой гвардии» Александра Фадеева.
В соцсетях, впрочем, фотографии вызвали совершенно неожиданные ассоциации и явно не те, на которые рассчитывали авторы.
Напомним, ранее в Крыму школьников нарядили в форму военных и костюмы узников концлагерей, а в Евпатории провели детский квест, предварительно переодев малышей в камуфляж.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...