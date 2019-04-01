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Общество

"Победобесие на марше": сеть шокировали фото детских "праздников" в Крыму

12:50 1 апреля 2019 44
крым празднования
Инф. «ФАКТОВ»

В Крыму оккупанты продолжают организовывать в школах детские праздники с военным колоритом и элементами «победобесия». Неизменной частью мероприятий является военная форма на детях и спектакли о войне. Фотографии с этих «празднований» опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

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В Джанкое в форму российской армии облачают даже учениц младшей школы.

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В селе Краснофлотское Советского района группа «Огненный экипаж» также придает особое настроение школьным праздникам, выступая с постановками по «Молодой гвардии» Александра Фадеева.

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В соцсетях, впрочем, фотографии вызвали совершенно неожиданные ассоциации и явно не те, на которые рассчитывали авторы.

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Напомним, ранее в Крыму школьников нарядили в форму военных и костюмы узников концлагерей, а в Евпатории провели детский квест, предварительно переодев малышей в камуфляж.

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