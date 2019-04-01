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У Зеленского празднуют, у Порошенко ждут второй тур: что пишут в соцсетях о выборах в Украине
1 апреля идет подсчет голосов в первом туре выборов президента Украины. Экзит-полы и результаты обработки протоколов показывают, что во втором туре за кресло президента будут бороться действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.
Бесспорно, оглашение экзит-полов взбудоражило общественность. Лидер студии «Квартал 95» набирает примерно 30%, у Порошенко — около 18%, Юлия Тимошенко на третьем месте с примерно 14%.
В социальных сетях между сторонниками кандидатов разгораются настоящие баталии. Так, симпатики нынешнего президента возлагают надежды на борьбу кандитатов во втором туре.
«В Украине продолжился мировой тренд скатывания демократии западного образца в популизм — второй по масштабам после Веймарской республики. За последние два десятилетия популистские партии — как правого, так и левого толка — почти ВЧЕТВЕРО нарастили свой уровень поддержки среди европейских избирателей», — пишет блогер с ником Helgi Sharp.
«Игра идёт в долгую. Я не исключаю, что своими харизмой и настойчивостью Пороху удастся за три недели изменить тренд и выиграть эти выборы, но даже поражение нужно воспринимать, как подготовку плацдарма для новых боёв», — продолжает автор.
«Надеюсь, вы до утра придете в себя, прекратите рвать шерсть на ж*пе и брызгаться шмарклями. Впереди три недели работы. Работы, а не истерик и паники. Пахать так, как никогда не пахали», — пишет в Facebook блогер Елена Монова.
«Добро пожаловать в реальный мир. А чего вы ожидали? Неужели вы правда думали что вот эти вот „уставшие от войны“ проголосуют иначе? Такое ощущение, что вы внезапно обнаружили что вокруг живет куча народа у которых напрочь отсутствует логика и мотивация. Вы что, раньше не знали что вокруг миллионы людей, готовых слить Революцию Достоинства? Что люди не понимают зачем на фронте льется кровь? Ну помилуйте. Будьте реалистами. Вспомните Майдан, когда рвались гранаты и лилась кровь, совсем недалеко в ресторанах звучала музыка и „95-й квартал“ вонял про эбонитовые палочки», — пишет Александр Дедюхин.
«Я вспоминаю, как пять лет назад я безмерно гордилась своей страной. Как я гордилась самоорганизацией Майдана. Как я гордилась людьми, которые с деревянными щитами шли против „Беркута“. Как я гордилась ребятами, которые добровольцами шли в АТО. А сейчас я испытываю чувство бесконечной пустоты и стыда. Это приговор стране и гражданам. Хотя нет, не гражданам. Населению», — написала журналистка Алена Яхно.
Сторонники Владимира Зеленского уверены в его победе и во втором туре, считая, что в его копилку пойдут голоса большинства кандидатов, не прошедших далее.
Также соратники кварталовца советуют Зеленскому хорошо подготовиться к дебатам с Порошенко, согласие на которые тот дал накануне. Отметим, что перед первым туром Владимир Зеленский фактически избегал общения с журналистами и оппонентами, несколько раз появившись на «родном» канале «1+1». Кандидат делал ставку на продукты студии «Квартал 95»: сериал «Слуга народа», «Вечерний квартал», фильм «Рейган» (озвучивал главного героя именно Зеленский).
Не стесняются поздравлять Зеленского с хорошим результатом его именитые друзья по шоу-бизнесу. «Победа в первом раунде — это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали Володю Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля», — написала в Facebook певица Камалия.
Остальные артисты-друзья Зеленского более сдержанно высказывали свои эмоции, однако не скрывали своих симпатий к комику. В целом, в штабе Зеленского ночь подсчета голосов прошла весело и напоминала некую вечеринку, говорит наш источник из окружения кандидата.
Второй тур будет интересным! Все о выборах в Украине «ФАКТЫ» собирают здесь.
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