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Сломанная техника и записка с угрозами: в редакции «Коммерсанта» в России устроили погром (фото, видео)

В российском Екатеринбурге разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ». В здании на улице Горького, 65 уборщица, которая пришла на работу первой, обнаружила сломанные компьютеры в кабинете генерального директора, главного редактора и главного бухгалтера, а также погром в серверной. В результате погрома пропали жесткие диски с компьютеров директора и главного редактора.

Напомним, известный украинский журналист Дмитрий Гордон недавно официально заявил, что существует угроза его жизни со стороны членов ВО «Свобода».

Как пишет местное издание Е1RU, на столе главного редактора российского «Коммерсанта» Сергея Плахотина лежала записка со словами: «Сдохнешь, сявка».

По его словам, открытых конфликтов у руководства редакции ни с кем не было.

В полиции сообщили, что хищение жестких дисков произошло в период с 29 марта по 1 апреля. По предварительной информации, следов взлома нет. Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких случаях нападения на журналистов в Украине. В средине марта инцидент произошел в Соломенском районе Киева, когда женщина шла на работу. Встречный мужчина подошел к журналистке и нанес ей два удара кулаком в область лица. Перед этим в селе Чабаны Киевской области журналиста и оператора программы «Схемы» избили, вытолкали из здания сельсовета и повредили аппаратуру.

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