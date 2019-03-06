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Происшествия

Нападение на журналистов программы "Схемы": видео инцидента

19:17 6 марта 2019   265
журналистка в сельсовете
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Чабаны Киевской области журналиста и оператора программы «Схемы» избили, вытолкали из здания сельсовета и повредили аппаратуру. Ресурс «Радио Свобода» опубликовал видео инцидента и сообщил, что нападение совершили на журналистку Екатерину Каплюк и оператора Бориса Троценко.

Журналисты говорят, что среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабановского сельского головы — Владимир Чуб и Юрий Бондарь.

По словам сотрудников «Схем», они выполняли редакционное задание на тему выделения в частные руки государственных земель. Журналисты рассказали, что в кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке.

На место инцидента была вызвана полиция и скорая. После обследования медики диагностировали у оператора Бориса Троценко подозрение на сотрясение мозга.

Как сообщили в полиции Киевской области, заседания сельсовета сегодня не было. Что именно делали журналисты в помещении, выясняется. Также выясняется, кого из сотрудников сельсовета подозревают в избиении журналистов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении на журналистов в Киеве на Выдубичах.

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