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- 19:17 Нападение на журналистов программы "Схемы": видео инцидента
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Нападение на журналистов программы "Схемы": видео инцидента
В селе Чабаны Киевской области журналиста и оператора программы «Схемы» избили, вытолкали из здания сельсовета и повредили аппаратуру. Ресурс «Радио Свобода» опубликовал видео инцидента и сообщил, что нападение совершили на журналистку Екатерину Каплюк и оператора Бориса Троценко.
Журналисты говорят, что среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабановского сельского головы — Владимир Чуб и Юрий Бондарь.
По словам сотрудников «Схем», они выполняли редакционное задание на тему выделения в частные руки государственных земель. Журналисты рассказали, что в кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке.
На место инцидента была вызвана полиция и скорая. После обследования медики диагностировали у оператора Бориса Троценко подозрение на сотрясение мозга.
Как сообщили в полиции Киевской области, заседания сельсовета сегодня не было. Что именно делали журналисты в помещении, выясняется. Также выясняется, кого из сотрудников сельсовета подозревают в избиении журналистов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении на журналистов в Киеве на Выдубичах.
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