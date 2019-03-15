В Киеве напали на журналистку: первые детали инцидента

Происшествия

В Киеве неизвестный напал на журналистку. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы на улице Полевой.

По словам потерпевшей, утром она шла на работу. Проходя мимо дома № 21, она встретила неизвестного ей мужчину, который подошел к Харченко и нанес ей два удара кулаком в область лица. Избивая женщину, мужчина якобы воскликнул: «Ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают».

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Петр П., 1965 года рождения, передают Вести.

По данным издания, нападение было совершено на журналистку телеканала NewsOne Ирину Харченко.

Задержанный сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что его возмутила дорогая одежда незнакомки, в то время, когда большинство людей и в том числе он нуждаются. За это он два раза ударил женщину кулаком в лицо. О том, что она работает журналистом, не знал.

Открыто уголовное производство по статье хулиганство. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в селе Чабаны Киевской области журналиста и оператора программы «Схемы» избили, вытолкали из здания сельсовета и повредили аппаратуру.

Фото: facebook.com/irenakharchenko

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