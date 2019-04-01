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На Закарпатье авто с бюллетенями попало в ДТП
В Закарпатье попал в ДТП автомобиль, в котором везли бюллетени из поселка Буштыно в город Хуст. Кроме документации по выборам, в машине находилась 47-летняя женщина, председатель участковой избирательной комиссии № 210 535.
Микроавтобус «Iveco» следовал в райцентр в ночное время. Около полуночи транспортное средство столкнулось на трассе с автомобилем «Mercedes Sprinter». В ДТП пострадала женщина-пассажирка микроавтобуса, но обошлось без тяжелых травм.
Избирательные бюллетени, находившиеся в микроавтобусе «Iveco», не повреждены. Их перегрузили в другой автомобиль и доставили в окружную избирательную комиссию в Хусте, которая подсчитывает итоги голосования по округу.
Все новости о выборах и данные о голосовании избирателей собраны в разделе «Выборы-2019».
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