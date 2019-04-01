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Отдельная благодарность Гриценко, Смешко… Вы выступили техническими кандидатами Зеленского, — Данилюк
Персональную ответственность за ситуацию в первом туре выборов президента Украины несут Гриценко, Смешко и другие кандидаты, которые не решились публично поддержать одного из политиков, действительно способных претендовать на победу. Именно поэтому возникли условия для лидерства Зеленского, — считает глава гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк. Об этом политик сообщил «Українським новинам».
«Единственное, что меня радует, что я агитировал голосовать не за себя, а выбирать между Порошенко и Тимошенко уже в первом туре. Это было единственным, что могло защитить Украину от гибридного российского реванша в виде президента Зеленского. Отдельная благодарность Гриценко, Смешко и другим кандидатам, которые к концу топили за себя. Вы выступили техническими кандидатами Зеленского. Все, что будет происходить с Украиной теперь, — на вашей совести», — написал Данилюк на своей странице в Facebook.
Напомним, на прошлой неделе глава «Спільної справи» призвал других кандидатов в президенты обратиться к своим сторонникам с просьбой уже в первом туре выбирать между Порошенко и Тимошенко, и таким образом, по мнению Данилюка, можно было помешать выходу Владимира Зеленского во второй тур.
Напомним, Александр Данилюк, который специализируется на национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии, также был зарегистрирован кандидатом в президенты. При этом он не стремился к победе в избирательной гонке, а откровенно признавался, что использует кандидатские возможности для противостояния попыткам российского реванша. По его убеждению, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы.
СПРАВКА:
Александр Данилюк — один из участников Революции достоинства, экс-советник министра обороны, адвокат. Возглавляет Центр оборонных реформ. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..