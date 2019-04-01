В Запорожье от взрыва гранаты погиб ребенок: выяснились детали трагедии

Происшествия

Стали известны подробности резонансного смертельного ЧП в Запорожье, в результате которого от взрыва гранаты погиб 13-летний подросток. Он нашел взрывоопасный предмет на улице, поднял его и бросил на землю.

Как сообщает «Обозреватель», хозяин дома, возле которого произошло ЧП, в тот день находился у себя и выскочил на улицу сразу же после того, как прозвучал взрыв. «Вдруг как рванет, у меня аж волосы встали дыбом! Я на улицу, смотрю — возле забора на боку лежит мальчик. По лицу и груди у него текла кровь. Тут же не земле небольшая свежая воронка», — рассказал журналистам местный житель Александр.

По его словам, у второго мальчика не было видимых повреждений, но он находился в шоке: «Спрашиваю его: „Что произошло?“ А он молчит, губы трясутся, сопли текут. Уже позже выяснилось, что за интернатом, напротив городской больницы № 9, дети нашли гранату. Взяли с собой, и один из них потом ее бросил».

В полиции отметили, что взрывоопасный дети обнаружили рядом с одним из жилых домов. Кто и с какой целью оставил там адское устройство, на данный момент неизвестно. Открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пологовском районе Запорожской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских — двое сотрудников правоохранительных органов получили осколочные ранения.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter