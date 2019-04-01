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Главное, что ребенок жив: коллеги поддерживают Сашу Савельеву после тяжелых родов
Известная российская пара Кирилл Сафонов и Саша Савельева, недавно ставшие родителями, по-прежнему не комментируют рождение ребенка. Их семейную тайну выдают коллеги и звездные друзья. В российских СМИ появилась информация, что новорожденный мальчик оказался в реанимации.
Пишут, что 35-летняя Саша планировала рожать в Израиле. Однако планы звездной мамы были нарушены. Ребенок появился на свет 27 марта в одной из московских клиник. Как пишет «СтарХит», малыш родился весом всего два килограмма, и теперь его выхаживают врачи. Новоиспеченных родителей поддерживают их друзья и коллеги.
«Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», — сказала актриса, мать троих детей Мария Кожевникова.
Напомним, Саша скрывала долгожданную беременность и прятала живот под объемной одеждой. Это первый для них с Кириллом ребенок. Пара, свадьба которой состоялась восемь лет назад, не комментирует личную жизнь. В публикациях в сети актер размышляет на философские темы. А в недавнем посте высказался о личном пространстве.
«Личные границы. Как вы к ним относитесь? Считаете ли вы, что добрые намерения дают право на вторжение? Очень нравится выражение: „Догнать, и причинить добро“. А вам?» — написал Кирилл Сафонов.
На своей странице в Instagram Саша ни слова не говорит о ребенке. Зато поклонники пишут в комментариях под ее фото поздравления с рождением сына.
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