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Известная российская певица впервые стала мамой

17:02 27 марта 2019 132
Саша Савельева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная российская певица, солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, которая скрывала свою беременность, впервые стала мамой. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на близкие к паре источники. 35-летняя артистка родила сына в клинике «Мать и Дитя». Но ни счастливая мама, ни ее муж, актер Кирилл Сафонов радостное событие не комментируют.

«Это огромное счастье! Для Кирилла это второй ребенок, для Саши — первый. Уверена, что это событие еще больше сплотит и без того крепкую семью. Желаю молодым родителям крепкого здоровья, а маме и малышу — сладких ночей», — сказала изданию «СтарХит» модель Елена Кулецкая.

Напомним, что слухи о беременности Саши Савельевой появились еще в декабре прошлого года. Тогда поклонники обратили внимание на округлившиеся формы певицы. Для артистки шили концертные платья, скрывающие живот. А когда скрыть формы уже было невозможно, Савельева ушла в декрет, ее в группе заменила Антонина Клименко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева скоро вновь станет мамой. А известный психолог и телеведущая Наталья Холоденко показала фото с новорожденной дочкой Вивьен.

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