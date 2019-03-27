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Известная российская певица впервые стала мамой
Популярная российская певица, солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, которая скрывала свою беременность, впервые стала мамой. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на близкие к паре источники. 35-летняя артистка родила сына в клинике «Мать и Дитя». Но ни счастливая мама, ни ее муж, актер Кирилл Сафонов радостное событие не комментируют.
«Это огромное счастье! Для Кирилла это второй ребенок, для Саши — первый. Уверена, что это событие еще больше сплотит и без того крепкую семью. Желаю молодым родителям крепкого здоровья, а маме и малышу — сладких ночей», — сказала изданию «СтарХит» модель Елена Кулецкая.
Напомним, что слухи о беременности Саши Савельевой появились еще в декабре прошлого года. Тогда поклонники обратили внимание на округлившиеся формы певицы. Для артистки шили концертные платья, скрывающие живот. А когда скрыть формы уже было невозможно, Савельева ушла в декрет, ее в группе заменила Антонина Клименко.
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