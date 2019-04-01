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Происшествия

Под авто провалился асфальт: появились новые видео с места коммунального ЧП в центре Киева

13:58 1 апреля 2019 148
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева на перекрестке улиц Большая Васильковская и Деловая из-за большого фонтана воды провалилась дорога. Видео с места событий опубликовал «Киев Оперативный».

Напомним, ЧП в районе станции метро «Олимпийская» произошло из-за прорыва трубы. Мощный поток горячей воды хлынул на проезжую часть, а в месте прорыва стал проседать асфальт.

Огромная яма обрадовалась прямо под припаркованным Mitsubishi.

На место прибыли патрульные, которые перекрыли улицу и оградили место обвала. Поднимать автомобиль, зависший над дырой в асфальте, приехал эвакуатор.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Сумах прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка «СКД» повлек провал торгового киоска. А в начале года в Бердянске произошла масштабная авария. Из-за прорыва коллектора десятки тысяч жителей города остались без воды.

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