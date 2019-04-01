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Гибель одной из самых богатых женщин России: появилось видео с места авиакатастрофы

В сети появились первые видеокадры, снятые на месте авиакатастрофы в Германии, в которой погибла одна из самых богатых женщин России Наталья Филева, предположительно ее отец и пилот самолета.

Видео с места чрезвычайного положения в Twitter выложила «Немецкая волна». «В катастрофе погибла одна из основательниц авиакомпании S7 Наталья Филева. Помимо пилота на борту предположительно находились еще два пассажира», — говорится в комментарии к видео. Пресс-секретарь полиции Гессена Бернд Хохштедтер сообщил, что погибшие еще не опознаны. «Процесс идентификации останков займет некоторое время. Коллеги-криминалисты приступят к работе, как только уедут пожарные», — заявил он.

Первые кадры с места крушения частного самолета под Франкфуртом. В катастрофе погибла одна из основательниц авиакомпании S7 Наталья Филева. Помимо пилота на борту предположительно находились еще два пассажира pic.twitter.com/74rWmS2s97 — DW на русском (@dw_russian) 1 апреля 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по одной из версий, причиной катастрофы самолета с Натальей Филевой могла быть потеря пилотом контроля над машиной во время выполнения маневра поворота.

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