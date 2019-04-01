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Происшествия

До последнего не обращались в больницу: в Тернопольской области умер трехмесячный ребенок

14:38 1 апреля 2019 100
Ручка ребенка
Инф. «ФАКТОВ»

В Тернопольской области 31 марта умер трехмесячный младенец, по предварительным данным, от пневмонии — его родители до последнего не обращались к медикам. Ранее сообщалось, что годовалый Даниил из Белгород-Днестровского района Одесской области, который упал в ванну с кипятком и получил 80% ожогов тела, умер в одесской клинике.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Тернопольской области, сообщение о смерти младенца поступило в Бучачское отделения полиции от врача Золотопотоцкой больницы. По словам медика, ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, он болел пневмонией, однако родители вовремя не обратились за помощью. Тело младенца направлено на экспертизу.

Как ранее сообщают «ФАКТЫ», в Костополе Ровенской области после сделанной прививки умер шестимесячный младенец. В Минздраве заявили, что не связывают смерть ребенка с прививкой и назвали предварительную причину смерти: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга.

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