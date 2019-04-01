В центре Харькова отец-иностранец похитил малолетнюю дочь (фото)

Украина

В Харькове 31 марта отец-иностранец без согласия матери увез в неизвестном направлении свою малолетнюю дочь.

Напомним, в похищении племянника сестра обвинила известного украинского исполнителя Андрея Данилко.

О похищении трехлетней Эммы Вальденер сообщила мать — харьковчанка Дарья Донец. Между ней и бывшим мужем, 43-летним гражданином Франции Вальденером Рафаэлем, с 2017 года идет бракоразводный процесс. По словам девушки, супруг угрожал ей ножом и пытался задушить, а затем просто скрылся. Пострадали случайные свидетели, включая ребенка.

Женщина подозревает, что мужчина может покинуть пределы Украины и увезти девочку во Францию.

Сейчас малышку разыскивает полиция.

Приметы девочки: рост 86 см, светлые волосы. Была одета в розовую куртку, серые брюки, сапоги розового цвета.

Приметы мужчины: рост 170 см, волос темнее, прическа короткая. Был одет в куртку и брюки черного цвета.

Открыто уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемых, сообщить по адресу: г. Харьков ул. Алчевских 49, тел. (057) 700−43−04, 705−99−14 или на линию «102».

Как стало известно «Город Х», Дарья Донец и Вальденер Рафаэль подписали соглашение о совместной опеке.

«Он имеет право на общение с ребенком, его никто не ограничивал, но он перешёл границы дозволенного, и первый на протяжении долгого времени издевался над женой и ребенком. Есть соглашение, подписанное и отцом, и матерью, где определены все условия по совместному воспитанию дочки, где он же на все согласился. Потом неоднократно грубым образом нарушил, избил мать, людей посторонних, силой вырвал до смерти перепуганного ребенка и сбежал», — сообщила юрист Мария Слюсаренко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о проблемах в семье известного российского блогера Юрия Дудя, где его родной брат Игорь и бывшая жена Юлия, находясь в бракоразводном процессе, не могли поделить малолетнего сына. Звучали обвинения в адрес родных Юлии об избиении мамы Дудя. В итоге Лефортовский суд Москвы признал Юлию Дудь виновной и назначил ей штраф за избиение бывших мужа и свекрови.

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