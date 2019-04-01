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Есть медленно, не смотреть телевизор и не читать: простые советы желающим похудеть
Считается, что завтрак — самый важный прием пищи, и диетологи не рекомендуют его пропускать, в отличие от ужина. Например, последнее исследование специалистов Афинского национального университета показало: чтобы быть здоровым, нужно регулярно завтракать. Правда, специалисты также советуют пореже смотреть телевизор. Благодаря этому сосуды сохранят эластичность, и риск образования отложений в артериях, а значит, и развития сердечно-сосудистых недугов уменьшится.
В исследовании участвовали добровольцы в возрасте от 40 до 99 лет. Оказалось, у тех, кто смотрел телевизор более 21 часа в неделю, вероятность образования бляшек в артериях была в два раза выше, чем у тративших на просмотр максимум семь часов в неделю. Также исследование показало, что на сосуды благотворно влиял и высокоэнергетический завтрак (сыр, хлопья, хлеб, яйца).
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Однако сотрудники Монашского университета (Австралия), наоборот, считают, что завтрак можно пропускать. Анализируя 13 исследований, прошедших за последние 28 лет, они обнаружили: общее потребление калорий было выше у тех, кто завтракал. А пропускавшие завтраки люди нередко оказывались стройнее. Эксперты говорят, что все зависит от особенностей обмена веществ.
Специалисты советуют отдавать предпочтение здоровой пище. Наиболее хороша — как для контроля веса, так и для сердечно-сосудистой системы — средиземноморская диета. Также важно принимать пищу не торопясь. Люди, которые быстро поглощают еду, чаще весят больше тех, кто ест медленно. Дело в том, что вторые быстрее испытывают чувство насыщения. Ведь чтобы мозг получил сигнал от пищеварительной системы, требуется примерно 20—30 минут. Ученые советуют считать до десяти, прежде чем положить в рот следующую порцию еды. Кстати, уже даже разработали специальную вилку с датчиком, отслеживающим скорость приема пищи. Если она очень большая, вилка начинает вибрировать и мигать.
Рекомендуется также отказаться от больших тарелок. Оказывается, у тех, кто пользуется такой посудой, повышается риск переедания, ведь мозг неадекватно оценивает размер порций. А если принимать пищу медленно, да еще и с маленькой тарелки, человек не будет накапливать лишние килограммы. Способствуют перееданию просмотр телевизора и чтение, поэтому во время завтрака, обеда и ужина важно сосредоточиться на приеме пищи и ни на что не отвлекаться.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».