Происшествия

Киевлянин изготовил почти тысячу поддельных iPhone, но не успел их продать (фото)

В Киеве разоблачили предпринимателя, который уклонялся от уплаты налогов, отражая в налоговой декларации недостоверные данные об объемах доходов от реализации на территории столицы и других регионов мобильных телефонов марки Apple и акссесуаров к ним, импортированных из Китая и США. Об этом сообщила Прокуратура Киева в Facebook.

При обыске офиса следователи ГФС обнаружили и изъяли 860 мобильных телефонов Apple, 959 единиц запчастиней к мобильным телефонам, в т. ч. специальное оборудование для их сборки, и другие аксессуары на общую сумму более 6 млн гривен. Таким образом, был подтвержден факт организации фальсифицированного производства мобильных телефонов Apple с использованием специального оборудования и незаконно ввезенных деталей до этим товарам марки Apple.

Ориентировочный объем недоплаты предпринимателя в бюджет оценен в 4 млн гривен ежемесячно.

Незаконное оборудование

Обнаруженные при обыске наличные средства

Напомним, ранее в Одессу пытались ввезти крупную партию поддельных кухонных ножей Tramontina из Китая, а житель Павлограда едва не стал жертвой взрыва электронной сигареты, приобретенной у сомнительного продавца в Интернете.

Фото Прокуратуры Киева



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