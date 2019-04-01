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Киевлянин изготовил почти тысячу поддельных iPhone, но не успел их продать (фото)
В Киеве разоблачили предпринимателя, который уклонялся от уплаты налогов, отражая в налоговой декларации недостоверные данные об объемах доходов от реализации на территории столицы и других регионов мобильных телефонов марки Apple и акссесуаров к ним, импортированных из Китая и США. Об этом сообщила Прокуратура Киева в Facebook.
При обыске офиса следователи ГФС обнаружили и изъяли 860 мобильных телефонов Apple, 959 единиц запчастиней к мобильным телефонам,
Ориентировочный объем недоплаты предпринимателя в бюджет оценен в 4 млн гривен ежемесячно.
Незаконное оборудование
Обнаруженные при обыске наличные средства
Напомним, ранее в Одессу пытались ввезти крупную партию поддельных кухонных ножей Tramontina из Китая, а житель Павлограда едва не стал жертвой взрыва электронной сигареты, приобретенной у сомнительного продавца в Интернете.
Фото Прокуратуры Киева
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!