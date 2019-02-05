Курить вредно: украинец едва не лишился жизни из-за взрыва электронной сигареты

Происшествия

Житель Павлограда (Днепропетровская область) не успел воспользоваться приобретенной электронной сигаретой, как вейп разорвало, сильно ранив владельца.

Парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму. Инородное тело попало в мягкие ткани головы.

По его словам, он заказал девайс китайского производства в малоизвестном интернет-магазине, потому что почитал комментарии — нареканий не нашел, цена тоже устроила — всего 400 гривен.

«Посмотрел — заказал. Думал, качественный приедет. В итоге приехал, разобрал его, начал осматривать. Думал собрать, только вставил аккумулятор — и он сразу взорвался», — рассказал пострадавший Дмитрий Ятло.

Одна часть с аккумулятором попала в ноги, а резервуар с жидкостью полетел в голову. После томограммы врачи выяснили, что кусок прибора размером 3 на 4 миллиметра застрял в голове Дмитрия.

«Травмы могли привести к угрозе жизни и инвалидизации», — цитирует главврача Павлоградской городской больницы № 4 Андрея Павлова ТСН.

Знатоки электронных сигарет объясняют, что взрыв вейпа возможен, но только при условии низкого качества товара или случайно поврежденного аккумулятора.

По их словам, девайсы нужно покупать только в проверенных магазинах и не скупиться, потому что качественный товар стоит в среднем 1500 гривен, а за 400 можно купить разве что собранную на коленях подделку.

«На любом девайсе нормального бренда есть QR-коды, есть скретч-коды. То есть можно при покупке стереть эти коды просто в магазине и зайти на официальный сайт. Это покажет, нормальный продукт или нет», — пояснил знаток таких «игрушек».

Потерпевший Дмитрий в полицию не обращался — пожалел времени. Только поскандалил с интернет-магазином и ему вернули деньги за некачественный товар.

Он уже готовится к операции — осколок удалят, а в череп установят титановую пластину. Недешевое лечение оплачивают родители, а парень уже мечтает выйти из больницы и купить себе новый вейп, на этот раз дороже.

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