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Наука и технологии

На Google Maps запустили игрушку в честь 1 апреля

15:52 1 апреля 2019 12
игра
Инф. «ФАКТОВ»

В честь Дня смеха корпорация Google подготовила для пользователей карт Google Maps сюрприз.

Напомним, другая известная компания — Microsoft — запретила сотрудникам организовывать публичные розыгрыши и шутки 1 апреля.

На официальном сайте Google говорится, что в приложение с картами добавлена культовая игра «Змейка», которая впервые появилась в далеком 1997 году. В обновленной игре пользователи будут управлять не змеей, а поездом, который будет собирать пассажиров в разных местах.

Юзерам предложат множество интересных локаций. В игре есть не только столицы многих стран мира, но и другие не менее популярные города. В зависимости от локации, игра будет демонстрировать популярные достопримечательности.

Запустить игру достаточно просто: для этого необходимо зайти в меню приложения Google Maps, а затем нажать на надпись Play Snake. После этого останется лишь выбрать определенную локацию, после чего можно приступать к игровому процессу.

Отметим, что приложение поддерживается только для смартфонов Android и iOS.

Напомним, ранее компанию Google оштрафовали на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции на европейском рынке.

Как сообщали «ФАКТЫ», Google и Facebook обвинили в манипуляции людьми.

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