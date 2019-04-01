- 16:00 Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности
- 15:58 Я люблю такой ритм: Монатик отмечает 33-й день рождения
- 15:54 «По факту на украинских выборах победил Путин», — российский блогер
- 15:53 Эрдоган теряет Анкару и Стамбул: в Турции на выборах произошла сенсация
- 15:53 Бородатая женщина-христианка, опасавшаяся навсегда остаться одинокой, вышла замуж за сатаниста
- 15:52 На Google Maps запустили игрушку в честь 1 апреля
- 15:49 Киевлянин изготовил почти тысячу поддельных iPhone, но не успел их продать
- 15:48 Где в Киеве с 1 апреля снова можно ездить со скоростью 80 км/час: перечень улиц
- 15:46 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 23-го тура чемпионата Украины
- 15:28 В центре Харькова отец-иностранец похитил малолетнюю дочь
На Google Maps запустили игрушку в честь 1 апреля
В честь Дня смеха корпорация Google подготовила для пользователей карт Google Maps сюрприз.
Напомним, другая известная компания — Microsoft — запретила сотрудникам организовывать публичные розыгрыши и шутки 1 апреля.
На официальном сайте Google говорится, что в приложение с картами добавлена культовая игра «Змейка», которая впервые появилась в далеком 1997 году. В обновленной игре пользователи будут управлять не змеей, а поездом, который будет собирать пассажиров в разных местах.
Юзерам предложат множество интересных локаций. В игре есть не только столицы многих стран мира, но и другие не менее популярные города. В зависимости от локации, игра будет демонстрировать популярные достопримечательности.
Запустить игру достаточно просто: для этого необходимо зайти в меню приложения Google Maps, а затем нажать на надпись Play Snake. После этого останется лишь выбрать определенную локацию, после чего можно приступать к игровому процессу.
Отметим, что приложение поддерживается только для смартфонов Android и iOS.
Напомним, ранее компанию Google оштрафовали на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции на европейском рынке.
Как сообщали «ФАКТЫ», Google и Facebook обвинили в манипуляции людьми.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.