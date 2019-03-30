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Не до смеху: сотрудникам Microsoft запретили шутить 1 апреля
Директор по маркетингу Microsoft Крис Капосела предостерег сотрудников от участия в розыгрышах к 1 апреля, а также от публичных шуток. Содержание внутренней записки, разосланной сотрудникам корпорации, стало известно The Verge.
По словам Капоселы, шутки 1 апреля могут принести больше вреда, чем пользы.
Отметим, что ведущие мировые корпорации нередко становились жертвами первоапрельских розыгрышей. Так, пользователи засыпали жалобами Google, который в 2916 году добавил миньонов в чаты Gmail, а в 2015 году объектом недовольства стал Microsoft, который выпустила эмулятор MS-DOS для Windows Phone.
Напомним, Google оштрафовали на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции на европейском рынке.
А тем временем в украинской Одессе уже стартовала первоапрельская Комедиада-2019.
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