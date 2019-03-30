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Мир

Не до смеху: сотрудникам Microsoft запретили шутить 1 апреля

11:26 30 марта 2019 77
В офисе компании
Инф. «ФАКТОВ»

Директор по маркетингу Microsoft Крис Капосела предостерег сотрудников от участия в розыгрышах к 1 апреля, а также от публичных шуток. Содержание внутренней записки, разосланной сотрудникам корпорации, стало известно The Verge.

По словам Капоселы, шутки 1 апреля могут принести больше вреда, чем пользы.

Отметим, что ведущие мировые корпорации нередко становились жертвами первоапрельских розыгрышей. Так, пользователи засыпали жалобами Google, который в 2916 году добавил миньонов в чаты Gmail, а в 2015 году объектом недовольства стал Microsoft, который выпустила эмулятор MS-DOS для Windows Phone.

Напомним, Google оштрафовали на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции на европейском рынке.

А тем временем в украинской Одессе уже стартовала первоапрельская Комедиада-2019.

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