Юлия Тимошенко задекларировала драгоценности Chanel, Cartier, Chopard и отсутствие недвижимости

Деньги

В день выборов, 31 марта, в Едином государственном реестре деклараций обнародована декларация главы партии «Батьківщина», кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, которая, по предварительным данным, заняла третье место в избирательной гонке. Кампания подачи электронных деклараций государственных служащих длилась три месяца и завершилась 1 апреля.

Согласно данным, внесенным Юлией Тимошенко в электронную декларацию, в 2018 году она получила доход в размере 899 тысяч 800 гривен. При этом на банковском счету политик хранит около 670 тыс. грн, а наличными — 290 тыс. гривен. Также лидер «Батьківщини» задекларировала наручные часы Vacheron Constantin, серьги Mikimoto и Chanel, кольцо Dinh Van, серьги Cartier, подвеску Chopard и другие драгоценности.

Юлия Тимошенко, как и прежде, декларирует отсутствие собственного недвижимого имущества. В декларации политик указала, что проживает в арендованном у двоюродной сестры доме площадью 588 кв. м в Козине под Киевом. У родственниц кандидат в президенты арендует в общей сложности три земельных участка в окрестностях столицы.

Супруг Юлии Тимошенко Александр в прошлом году получил почти 7 миллионов гривен дохода. На банковском счету он хранит 232 тыс. гривен, наличными — 199 тыс. евро, 540 тыс. гривен и еще 420 тыс. долларов. В собственности Александра Тимошенко значатся также зарегистрированная в Эстонии компания Prostor Ou и корпоративные права на нее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по окончании первого тура президентских выборов и после обнародования данных экзит-полов в команде Юлии Тимошенко заявили о нарушениях в ходе голосования 31 марта.

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