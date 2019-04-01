- 17:37 Курс доллара резко упал на межбанке
- 17:36 За выступление на «Евровидении» Мадонна получит баснословный гонорар
- 17:32 Юлия Тимошенко задекларировала драгоценности Chanel, Cartier, Chopard и отсутствие недвижимости
- 17:27 Я не хотела притворяться: самая капризная участница покинула реалити «Холостяк»
- 17:27 Больная раком в последней стадии девушка чудом излечилась и вернула деньги, собранные на ее похороны
- 17:27 В Одессе спецназ задержал группу «боевиков», ворвавшихся в офис Службы автомобильных дорог
- 17:26 Играющие против Зеленского показывали немое кино слепым людям, — Игар Тышкевич
- 17:10 У Супрун рассказали, что и как изменилось для украинцев с 1 апреля
- 17:09 Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности
- 17:03 Последний день марта установил температурный рекорд в Киеве
В Китае смерч поднял в воздух надувной батут с детьми, есть погибшие: жуткое видео
В китайской провинции Хэнань, в центре страны, пыльный вихрь, внезапно появившийся на ярмарке, поднял в воздух батут с играющими детьми.
Напомним, осенью прошлого года мощный торнадо пронесся в районе закарпатского Ужгорода.
Как сообщает People's Daily, двое детей скончались от полученных травм после того, как их доставили в больницу. Еще 16 несовершеннолетних и двое взрослых получили легкие ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
По данным местных метеорологов, торнадо достигал 10 метров в диаметре. Он был активен всего несколько минут.
Видео произошедшего попало в сеть.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о последствиях стихии, обрушившейся неделю назад на Полтавскую область.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!