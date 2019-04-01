Мир

В Китае смерч поднял в воздух надувной батут с детьми, есть погибшие: жуткое видео

В китайской провинции Хэнань, в центре страны, пыльный вихрь, внезапно появившийся на ярмарке, поднял в воздух батут с играющими детьми.

Напомним, осенью прошлого года мощный торнадо пронесся в районе закарпатского Ужгорода.

Как сообщает People's Daily, двое детей скончались от полученных травм после того, как их доставили в больницу. Еще 16 несовершеннолетних и двое взрослых получили легкие ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным местных метеорологов, торнадо достигал 10 метров в диаметре. Он был активен всего несколько минут.

Видео произошедшего попало в сеть.

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