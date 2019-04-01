Последний день марта установил температурный рекорд в Киеве

Украина

Март 2019 года в Киеве отметился сразу четырьмя температурными рекордами и в целом был на 4 градуса выше, чем климатическая норма. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По показателю средней температуры воздуха в Киеве в марте (плюс 5,1 градуса по Цельсию) третий месяц 2019 года вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.

Самым теплым днем месяца стало воскресенье, 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла плюс 20 градусов, а самым холодным днем — 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до минус 6,3 градусов.

Также в марте в Киеве выпало 32 мм осадков (82% климатической нормы). Так, 27 марта даже выпал снег.

Напомним, начало апреля в Украине уже отметилось похолоданием.

О том, какая погода будет на Пасху и майские праздники, читайте в материале «ФАКТОВ»: «До тридцати градусов тепла в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны».

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