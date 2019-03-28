Украина

До тридцати градусов тепла в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны

Второй и третий месяцы весны в Украине будут достаточно теплыми, без значительных осадков в апреле, но с дождями в мае. Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, передает РБК-Украина.

Мартазинова отметила, что в апреле после 10 числа к 20 числу температура начнет резко пониматься выше нормы. Климатолог отметила, что температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не облачно. «Это апрель — начало мая», — сказала она, добавив, что осадки в апреле будут минимальными.

Климатолог прогнозирует похолодание после 20 мая. До заморозков оно не дойдет, но «оно будет сопровождаться и осадками, и шквальным ветром», сообщила она.

По словам синоптика, в начале июня сохранится неустойчивая погода с осадками, как и во второй половине мая.

Если же говорить о погоде в ближайшее время, то снегопад, который в среду обрушился на ряд областей, сегодня, 28 марта, «отодвинется» на юг Украины, где в четверг остается вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Сухая погода ожидается лишь в Одесской области. Также небольшие дожди прогнозируются в западных областях страны, на остальной территории — сухо.

«В Киеве 28 марта без осадков и холодно. Ночью 0−3 градуса мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5 +8 градусов. А с пятницы, 29 марта, начнет теплеть, и уже в субботу, 30 марта, и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет отличная погода — солнечная и теплая. Не подведите атмосферу, выйдете из дома, полюбуйтесь весной», — написала метеоролог Наталья Диденко.

А уже в конце недели, прогнозирует она, в Украине засияет солнце, будет синее небо, и «теплая погода наконец подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки».

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта — на неделю раньше климатической нормы. Метеорологическая зима длилась с 13 ноября по 3 марта — всего 111 дней. Это на шесть дней дольше климатической нормы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко обещала, что 30 и 31 марта в Украине будут ясными и солнечными днями, а столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов тепла.

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