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У Супрун рассказали, что и как изменилось для украинцев с 1 апреля
С 1 апреля вступили в силу очередные новации в системе здравоохранения в Украине. Новшества касаются электронных рецептов, а также системы финансирования медучреждений. А вот слухи об окончании срока подписания декларации с семейным врачом или о новых правилах вызова экстренной помощи не подтвердились и остались слухами.
Как сообщили в Минздраве, с 1 апреля обновилась программа «Доступные лекарства», по которой пациенты получают лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Теперь эти препараты будут выдаваться по электронному рецепту, который получить можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым подписана декларация. Получить лекарства по рецепту можно будет в аптеке без привязки к местности.
Что касается финансирования медучреждений, то с 1 апреля деньги от Национальной службы здоровья начнут получать медучреждениям, где оказываются медуслуги пациентам, которые подписали декларации с врачом. Данное новшество касается клиник, а не пациентов. Граждане должны помнить, что нет крайнего срока для подписания декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром, но чтобы гарантированно получить полный перечень услуг, стоит все-таки выбрать своего врача и подписать с ним декларацию. Экстренная медпомощь будет приезжать на вызовы ко всем пациентам, которым она нужна, независимо от того, подписана декларация с семейным врачом, терапевтом, педиатром или нет.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали советы, как получить бесплатную помощь врача в частной клинике.
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