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Курс доллара резко упал на межбанке
В понедельник, 1 апреля, после проведения первого тура президентских выборов в Украине, курс доллара на межбанке в продаже снизился на 30 копеек до 27,03 грн/доллар, курс в покупке до 26,98 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 30,37 грн/евро.
По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9800 — 27,0300 грн/доллар, евро 30,3174 — 30,3709 грн/евро, российский рубль 0,4114 — 0,4124 грн/рубль.
На наличном валютном рынке доллар подешевел в покупке на 7 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро снизился в покупке на 7 копеек и в продаже на 3 копейки.
Участники валютного аукциона чаще продавали валюту, чем покупали. Так на покупку доллара было подано 51 заявку и 87 — на продажу.
Напомним, 29 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2800 — 27,3300 грн/доллар, евро 30,6245 — 30,6779 грн/евро, российский рубль 0,4162 — 0,4174 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,19 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 2719,0867 гривен за 100 долларов.
Официальные курсы гривни к иностранным валютам:
100 фунтов стерлингов — 3566,7023
100 долларов США — 2719,0867
100 швейцарских франков — 2732,7065
1000 иен — 245,0406
10 российских рублей — 4,1565
100 евро — 3055,1658
Напомним, как и прогнозировали эксперты, перед выборами на украинском валютном рынке наблюдалось умеренное снижение курса доллара на наличном рынке и его стабилизация на межбанке вблизи текущих уровней.
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