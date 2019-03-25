Доллары и выборы: эксперты спрогнозировали курс валют до конца марта

Деньги

После некоторого подорожания, до конца марта на украинском валютном рынке ожидается умеренное снижение курса доллара на наличном рынке и его стабилизация на межбанке вблизи текущих уровней. Об этом заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может котироваться около 26,8/27,0 гривен», — цитирует эксперат «РБК-Украина».

Как отметил аналитик, на прошлой неделе короткий виток роста доллара вновь сменился его снижением и лучше всего это заметно по ситуации на межбанковском валютном рынке.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,83/27,16 до 26,88/27,15 (+0,2%/-0,1%).

В банках доллар подешевел в покупке на 10 копеек, а в продаже на 15 копеек. Евро в покупке потерял 25 копеек, а в продаже на 20 копеек.

На 25 марта официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены Нацбанком на следующем уровне:

Доллар — 26,96 гривни за доллар; евро — 30,47 гривни за евро; российский рубль — 4,22 гривни за 10 российских рублей.

Как ранее писали «ФАКТЫ», курс валют мгновенно реагирует на изменения в политической сфере. После того, как стало известно об уходе с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, население бросилось в обменники скупать доллары. Из-за ажиотажного спроса курс американской валюты вырос, но даже по повышенному курсу доллары за считаные часы раскупили.

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