- 15:00 За четыре года Резниченко как глава Днепропетровской ОГА реализовал 2000 проектов
- 14:54 Предатель Украины Прозоров озвучил в Москве все, что ему велели кураторы
- 14:53 Гвоздик — Нгумбу: где смотреть чемпионский бой за пояс WBC
- 14:48 Украинская полиция откажется от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова: названа причина
- 14:37 Есть что скрывать: в погранслужбе рассказали, почему боевики не хотят открывать пункт пропуска "Золотое"
- 14:34 Группа «Алиби» возвращается в шоу-бизнес
- 14:26 Доллары и выборы: эксперты спрогнозировали курс валют до конца марта
- 14:24 Подозревали в госизмене, а уволили за пьянство: вскрылись детали про предателя СБУ Прозорова
- 14:17 Мужчина ожил по пути в морг — спустя 21 минуту после того, как врачи объявили его мертвым
- 14:14 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
Доллары и выборы: эксперты спрогнозировали курс валют до конца марта
После некоторого подорожания, до конца марта на украинском валютном рынке ожидается умеренное снижение курса доллара на наличном рынке и его стабилизация на межбанке вблизи текущих уровней. Об этом заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
«Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может котироваться около 26,8/27,0 гривен», — цитирует эксперат «РБК-Украина».
Как отметил аналитик, на прошлой неделе короткий виток роста доллара вновь сменился его снижением и лучше всего это заметно по ситуации на межбанковском валютном рынке.
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,83/27,16 до 26,88/27,15 (+0,2%/-0,1%).
В банках доллар подешевел в покупке на 10 копеек, а в продаже на 15 копеек. Евро в покупке потерял 25 копеек, а в продаже на 20 копеек.
На 25 марта официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены Нацбанком на следующем уровне:
Доллар — 26,96 гривни за доллар; евро — 30,47 гривни за евро; российский рубль — 4,22 гривни за 10 российских рублей.
Как ранее писали «ФАКТЫ», курс валют мгновенно реагирует на изменения в политической сфере. После того, как стало известно об уходе с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, население бросилось в обменники скупать доллары. Из-за ажиотажного спроса курс американской валюты вырос, но даже по повышенному курсу доллары за считаные часы раскупили.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!