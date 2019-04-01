Горячая штучка: Дженнифер Лопес взбудоражила сеть фото в розовом бикини

Шоу-бизнес

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес, объявившая о помолвке с Алексом Родригесом, взбудоражила сеть фото в розовом бикини. 49-летняя красотка позирует в откровенном купальнике, демонстрируя свою идеальную спортивную фигуру.

«Малыш, я аферистка. Просто чтобы ты знал. Рамона — горячая штучка, — интригующе подписала снимок Дженнифер.

Всего за несколько часов снимок набрал больше двух миллионов лайков. Не оставил без внимания горячий кадр и будущий супруг Лопес Алекс Родригес.

Как оказалось, Рамона — этой новый персонаж, которого играет Лопес. В авантюрной комедии «Hustlers» Джей Ло достался образ стриптизерши. Как рассказала Дженнифер, к роли она готовилась несколько месяцев. Ради съемок звезда села на жесткую диету, питалась по специальной детокс-программе: без сахара и без углеводов. Актриса еще больше занималась спортом и брала уроки танцев на пилоне. Даже в своей спальне она установила шест, чтобы заниматься в любой удобный момент.

«Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я по-настоящему зауважала стриптизерш. Это настоящая акробатика», — рассказала Лопес.

Теперь она показывает такие акробатические трюки, что и профессионалы могут позавидовать.



Фильм «Hustlers» основан на реальных событиях: группа стриптизерш из-за финансового кризиса лишились работы и денег. Труженицы эротического жанра решают отомстить богатым клиентам с Уолл-стрит, кинувшим их.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жениха Дженнифер Лопес обвинили в измене.

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