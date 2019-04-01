27.01 / 27.28 30.33 / 30.80
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Битва стилей: Брижит Макрон против самой красивой королевы в мире (фото)

19:18 1 апреля 2019 384
Брижит Макрон и королева Рания
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит приняли у себя в Елисейском дворце короля Иордании Абдаллу и его жену королеву Ранию, прибывших в Париж с официальным визитом.

Обе дамы выглядели блестяще. 65-летняя Брижит Макрон выбрала темно-синее платье с асимметричной драпировкой. 48-летняя Рания, которая считается самой красивой королевой в мире, была, как пишет Harper"s Bazaar Arabia, в стильном наряде — черном кожаном жакете и черной плиссированной юбке от итальянского модного дома Ermanno Scervino. Мать четырех детей, которая выросла в семье палестинцев, некогда была признана «Королевой элегантности» по результатам опроса британского журнала Hello. А также неоднократно фигурировала в списках самых прекрасных женщин нашей планеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брижит Макрон в алом платье дала ужин в честь гостей из Китая, пригласив на него французских кинозвезд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
+8

Ветер: 6 м/с  C-В
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины