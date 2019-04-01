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Битва стилей: Брижит Макрон против самой красивой королевы в мире (фото)
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит приняли у себя в Елисейском дворце короля Иордании Абдаллу и его жену королеву Ранию, прибывших в Париж с официальным визитом.
Обе дамы выглядели блестяще. 65-летняя Брижит Макрон выбрала темно-синее платье с асимметричной драпировкой. 48-летняя Рания, которая считается самой красивой королевой в мире, была, как пишет Harper"s Bazaar Arabia, в стильном наряде — черном кожаном жакете и черной плиссированной юбке от итальянского модного дома Ermanno Scervino. Мать четырех детей, которая выросла в семье палестинцев, некогда была признана «Королевой элегантности» по результатам опроса британского журнала Hello. А также неоднократно фигурировала в списках самых прекрасных женщин нашей планеты.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брижит Макрон в алом платье дала ужин в честь гостей из Китая, пригласив на него французских кинозвезд.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.