Здоровье

В Киеве открываются пункты бесплатной меддиагностики: где и когда можно обследоваться

На текущей неделе в Киеве снова будут открыты медицинские пункты, в которых на прошлой неделе бесплатно обследовались 1187 человек. Всего же в рамках проекта «Врач в вашем доме» диагностику прошли 69 100 горожан.

В ходе экспресс-тестирования киевляне смогут узнать об основных параметрах организма. Часто обнаруживаются проблемы, о которых пациент мог и не подозревать. Человеку определят индекс массы тела, уровни холестерина и глюкозы в крови, измерят артериальное давление. Медики проконсультируют и подскажут, к каким последствиям приводит игнорирование показателей, указывающих на отклонение от нормы, на что особенно нужно обратить внимание, у каких врачей обследоваться и какое лечение нужно пройти.

Пункты диагностики будут работать в основном с 11:00 до 14:00. Но есть и исключения.

Итак, со 2 по 5 апреля жители столицы могут пройти бесплатную экспресс-диагностику по следующим адресам:

Голосеевский район (пункты будут открыты с 11:00 до 13:00):

2−5 апреля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан).

Дарницкий район

2 апреля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

3 апреля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

4 апреля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

5 апреля — улица Заслонова, 22 (центр занятости).

Днепровский район

2 апреля — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Лобачевского, 2, амбулатория № 7;

с 10:00 до 13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79), Миропольская, 1 (аптека № 77);

3 апреля — улицы Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»),

с 14:00 до 16:00 — улицы Пожарского, 8а (жэо № 402), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины);

4 апреля -- улица Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»);

5 апреля — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»).

Деснянский район

2 апреля — проспект Маяковского, 47;

3 апреля — проспект Маяковского, 15, улица Шолом-Алейхема, 18 (аптека № 119);

4 апреля — проспект Маяковского, 73.

Оболонский район

2 апреля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

3 апреля — улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

4 апреля- улица Панча, 7б (центр занятости);

5 апреля — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты).

Печерский район

2 апреля — улица Подвысоцкого, 4а;

3, 4, 5 апреля — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты).

Подольский район

2 апреля — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2);

3 апреля — улицы Волошская, 47, каб. 113 (амбулатория № 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

4 апреля — улицы Волошская. 47, каб.113, (амбулатория №№ 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

5 апреля — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, амбулатория семейной медицины № № 6, 7.

Святошинский район

3, 5 апреля — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78).

Соломенский район

2 апреля — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

3 апреля — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

4, 5 апреля — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок).

Шевченковский район (прием 10.00 — 13.00)

2 апреля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

3 апреля — улица Б. Хмельницкого, 42 (аптека № 27 «Фармация»), ЦПМСП № 1;

4 апреля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 2;

5 апреля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве созданы коммунальные центры, оказывающие круглосуточную стоматологическую помощь: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Киевляне могут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. После визита к доктору в течение двух недель можно поставить ему оценку и оставить текстовый отклик. Так постепенно (после десятка и более отзывов) формируется рейтинг врача, что отражается на базе пациентов, подписавших декларации, а значит — непосредственно влияет и на зарплату медика. В системе Helsi зарегистрировано более 1,5 миллиона киевлян и есть доступ к общим данным более двух тысяч врачей.

Кроме того, киевлянам предлагают в апреле бесплатно провериться на передвижном флюорографе. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, цифровой флюорограф по графику будет дежурить в столичных районах с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). При необходимости пациентам могут выдать справку с результатами проверки легких.

График дежурства передвижной аппаратуры в апреле:

3, 17, 24 апреля — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — Киевская городская тублечебница № 1 с диспансерным отделением;

4 апреля — улица Новаторов, 4 (Днепровский район) — амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 4;

5 апреля — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация Соломенского района);

10 апреля — улица Заболотного, 48а (Голосеевский район) — амбулатория № 5 ЦПМСП № 1;

11 апреля — улица Рогозовская, 6 (Днепровский район) — амбулатория № 6 ЦПМСП № 4;

12, 26 апреля — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1;

15 апреля — улица Васильковская, 35 (Голосеевский район) — ТМО «Фтизиатрия».

Между тем в столице ко Всемирному дню здоровья проведут акцию «Здоровая нация». 5 апреля ( 15:00—16:00 ) на станции метро «Майдан Незалежности» волонтеры будут раздавать тематическую литературу горожанам и гостям города насчет их способа жизни. Цель мероприятия — информирование население, популяризация знания о здоровых привычках. Ведь здоровье зависит в большей степени от способа жизни человека, а также от социальных и природных условий, в меньшей доле обусловлено наследственностью.

Инициировали акцию Киевская городская организация Общества Красного Креста Украины, «Киевский метрополитен» и Киевский городской центр здоровья.

Напомним, что ежегодно Всемирный день здоровья с 1950 года отмечают 7 апреля. Именно в этот день основана Всемирная организация охраны здоровья в рамках ООН (ВООЗ).

Напомним, с 1 апреля вступили в силу очередные новации в системе здравоохранения в Украине. Новшества касаются электронных рецептов, а также системы финансирования медучреждений.

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