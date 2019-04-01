Путин может вмешаться, если в Украине начнется третий Майдан, — генерал

Украина

В Кремле пристально следят за президентскими выборами в Украине. От их результатов зависит то, как будет действовать Путин по отношению к нашей стране в ближайшее время. В этом уверен бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко. Генерал-лейтенант считает, что в России были готовы к тому, что шоумен Владимир Зеленский может возглавить президентскую гонку.

Об этом Игорь Романенко рассказал в интервью «ФАКТАМ».

— В Кремле, конечно, были знакомы с результатами соцопросов и понимали, что у Владимира Зеленского есть хорошие шансы стать президентом Украины. Для Путина это не стало неожиданностью.

Сейчас Кремль не будет делать никаких официальных заявлений по Украине. Все знают, как Путин относится к Порошенко. Поэтому, конечно же, у хозяина Кремля появился шанс избавиться от своего врага. Думаю, что ближайшие три недели до второго тура выборов пройдут более или менее спокойно. Они ждут для себя позитивных новостей. Не зря же помощник Путина Владислав Сурков, который в том числе отвечал за Украину, после колебаний, уходить ему с занимаемой должности или нет, решил все-таки остаться. Теперь российский президент будет ждать от него по нашей стране только позитивных для себя новостей.

Я считаю, что пока вероятность того, что начнется полномасштабное военное вторжение российских войск в Украину — минимальная. Путину каждый день докладывают о потерях в живой силе и потерях военной техники на Донбассе. Это становится для хозяина Кремля все дороже. Ведь Путин хочет контролировать ситуацию не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Венесуэле. А ресурсы у них все-таки ограниченные. Поэтому у нас они будут вести больше информационную войну.

— При каких обстоятельствах Россия может отстать от Украины?

— Не думаю, что это произойдет. Путин рассматривает нашу страну как центр возможного возрождения Советского Союза. Путинского союза. Поэтому вряд ли он отстанет в ближайшее время.

— И даже если, допустим, Зеленский станет президентом, и это устроит Россию?

— Если Зеленский займет пророссийскую позицию, его может смести третий Майдан. Пока никто не знает, что можно от него ожидать. Посмотрим.

— А если президентом по результатам второго тура выборов останется Порошенко, Путин может пойти на полномасштабную войну?

— Все возможности для этого у Кремля есть. Смотрите, Украина сейчас в кольце. Возле наших границ сосредоточилось до 250 тысяч российских солдат. В позапрошлом году они под видом проведения учений вошли в Беларусь и там остались. В прошлом году их численность в Беларуси увеличилась еще больше. Напасть они могут и со стороны Приднестровья, и со стороны Крыма. Но я еще раз повторюсь: Путин пока не решается напасть. Он понимает, что у них могут быть большие потери, что вызовет недовольство в России.

Но они будут искать поводы, чтобы вмешаться. Начнутся какие-нибудь волнения в Украине, например, третий Майдан, — и они этим воспользуются, чтобы еще больше расшатать ситуацию. Будут вмешиваться. У Кремля на самом деле много своих агентов в Украине. Ситуацию будут расшатывать изнутри.

Но ставка будет на пятую колонну, на информационную войну, которая для России была успешной, когда они захватывали Крым.

— Мирные переговоры какие-либо с Россией возможны? Даст это что-либо нашей стране?

— Я бы не стал доверять России. Они не выполняют почти никаких соглашений. Иногда общаюсь со своими бывшими однокашниками, с которыми вместе учился в Твери. Многие из них доросли до генералов. Говорят мне: вот было бы хорошо создать совместные силы ПВО — Украины и России. Но я-то знаю, их только пусти к нам. Потом не выгонишь. Точно так же, как это произошло в Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине могут забыть преступления россиян, если к власти придет пророссийский президент.

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