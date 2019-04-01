"Просто молчите и завидуйте": Каспаров резко ответил российским критикам украинских выборов (видео)

Мир

Россиянам не стоит пытаться уничижительно комментировать или критиковать выборы в Украине. Такое мнение в интервью ресурсу Delfi.tv высказал российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

«Как представитель России, я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы. Учить, как надо голосовать тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным как оппозиционным так и псевдо-оппозиционным российским деятелям просто молчать и завидовать. Когда у нас появятся выборы, тогда будем обсуждать, что происходит у соседей», — уверен оппозиционный российский политик.

Каспаров уверен, что в РФ пытаются заменить внутреннюю повестку дня обсуждением выборов в Украине, что может дать неожиданный эффект.

«Власть пытается дискредитировать эти выборы, но граждане, которые смотрят на это, могут задать вопрос: „Как же так? Там есть президент Петр Порошенко, который исчадие ада вообще, диктатор, в Украине фашистское государство. А, пардон, вообще кто там лидирует?..“ Украинские выборы начнут сеять сомнения в головах многих людей в России», — подытожил оппозиционер.

Напомним, что 31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 62,8%. По состоянию на 21:50 вечера понедельника Центральная избирательная комиссия Украины обработала 96,30% электронных протоколов голосования на выборах президента. Лидирует Зеленский — 30,22%. Вторым идет Порошенко — 15,93%. Глава ЦИК Татьяна Слипачук, в Украине, очевидно, состоится второй тур президентских выборов. Голосование во втором туре запланировано на 21 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гарри Каспаров рассказал, что во время выборов и в целом в своей деятельности путинский режим использует усовершенствованную и масштабную тактику войны в Интернете. Это хакеры, которые работают на него, боты, создающие невероятное количество фейков. Их деятельность приводит к хаосу в мировом бизнесе, влияет на выборы на Западе. В Рунете действует система фабрик троллей и фейковых новостей. Все основано на концепции релятивизма по отношению к правде. Идея заключается в том, что общество активно убеждают: «Правда относительна, она не абсолютна. Власть соглашается — да, мы плохие. И тут же сообщает — но все вокруг тоже плохие! Мы коррумпированы, но все вокруг тоже коррумпированы. У нас нет демократии. Но ее ни у кого нет!»

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