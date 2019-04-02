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Происшествия

«Малороссы» пытались разрушить под Черкассами памятник гетману, совершившему поход на Москву

1:50 2 апреля 2019 23
Памятник Сагайдачному
Инф. «ФАКТОВ»

В Трахтемирове Черкасской области неизвестные расстреляли памятник гетману Петру Сагайдачному. Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, опубликовал ресурс «Казацкий край».

«Пули изрешетили герб Петра Конашевича-Сагайдачного, а киркой, похоже, памятник пытались разбить пополам», — говорится в сообщении.

Когда именно был совершен акт вандализма — неизвестно. По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия. Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.

«Сейчас еще рано говорить, кто это мог совершить. Точно знаю одно — стреляли и били памятник те, кто люто ненавидит все украинское. Но не русские это десант в Трахтемирове высаживали — бесновались скорее всего «украинцы» по паспорту, но безродные по своей натуре «малороссы», — говорит директор местного исторического заповедника «Трахтемиров» Тарас Телиженко

По его словам, вандалы обычно понятия не имеют об истории. Но, сами того не подозревая, они превратили в реально «боевой» памятник, установленный в честь 400-летия победы над московскими войсками.

Его поддерживает и скульптор памятника Роман Турецкий: «Для памятника такого типа повреждения — это как шрамы для воина. Дурачатся — значит памятник им действительно „неравнодушен“, так правдив и задевает за живое».

Напомним, что в 1618 году войска под командованием Петр Конашевича-Сагайдачного участвовали на стороне Речи Посполитой в походе против Русского царства и взяли в осаду Моску.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму разрушили памятник античности: с территории античного Пантикапея вывезли колонны, которые ранее находились под угрозой обрушения.

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