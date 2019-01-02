В Черкасской области задержали убийцу инспектора рыбнадзора (фото)

Происшествия

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве столичного рыбинспектора, тело которого было обнаружено накануне Нового года в селе Песчаное в багажнике автомобиля. Подозреваемый — житель Киевской области.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, при задержании мужчина оказывал сопротивление. Во время обыска в его жилье обнаружили большое количество патронов, тротил, гранаты и оружие, из которого, вероятно, и был убит рыбинспектор.

Сообщается, что подозреваемого полицейские ГУНП Черкасской области нашли в одном из сел Золотоношского района. Правоохранители установили, что мужчина совершил убийство по месту жительства потерпевшего — в Киевской области, но чтобы скрыть преступление, отвез его в другой регион.

Задержанному объявлено о подозрении по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице полиция задержала мужчину — отца семейства, сообщившего о найденных в его квартире телах родственников.

Ранее сообщалось, что в квартире были найдены без признаков жизни две женщины и мальчик, еще один ребенок — девочка — скончалась в больнице.

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