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В Черкасской области задержали убийцу инспектора рыбнадзора (фото)
В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве столичного рыбинспектора, тело которого было обнаружено накануне Нового года в селе Песчаное в багажнике автомобиля. Подозреваемый — житель Киевской области.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, при задержании мужчина оказывал сопротивление. Во время обыска в его жилье обнаружили большое количество патронов, тротил, гранаты и оружие, из которого, вероятно, и был убит рыбинспектор.
Сообщается, что подозреваемого полицейские ГУНП Черкасской области нашли в одном из сел Золотоношского района. Правоохранители установили, что мужчина совершил убийство по месту жительства потерпевшего — в Киевской области, но чтобы скрыть преступление, отвез его в другой регион.
Задержанному объявлено о подозрении по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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