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Во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Оксана Бондарук
Основательница известной Школы искусств во Львове Оксана Бондарук погибла в собственной студии. Об этом сообщает Zaxid.net.
Трагедия случилась в ночь на 1 апреля. По предварительным данным, 47-летняя художница отравилась угарным газом в помещении многоэтажного дома, которое оборудовали как студию искусств.
Также медики госпитализировали ее мужа.
«1 апреля около 4:40 в квартире на ул. Свенцицкого, 13 (Шевченковский район), вследствие вероятного отравления угарным газом погибла женщина, 1972 года рождения. Также в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу госпитализировали мужчину, 1969 года рождения», — говорится в сообщении в пресс-службе Львовского городского совета.
По данным СМИ, женщина купала свою собаку в ванной, где была газовая колонка. В это время ее муж включил на кухне механическую вытяжку и она создала обратную тягу. Продукты сгорания начало затягивать в помещение и Бондарук получила смертельную дозу.
Полицией области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе от отравления угарным газом во Львове погибла супружеская пара.
На фото: занятия в школе Оксаны Бондарук
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