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В Германии собака подстрелила охотника, а суд его за это отправил под суд
Суд города Мюнхена в Германии лишил охотника лицензии и разрешения на ношение оружия после того, как его подстрелила собака. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Сообщается, что в ноябре 2016 года охотник отправился в расположенный неподалеку от Дрездена заказник. Он разговаривал с прохожим, когда его собака, сидящая в стоявшем рядом автомобиле, случайно нажала на спусковой крючок заряженного ружья. Мужчина получил ранение в руку.
В результате инцидента его доставили в больницу и лишили права охотиться и иметь при себе оружие. Мужчина попытался оспорить это решение в суде, однако суд отказал ему в восстановлении документов.
Судья заявил, что охотникам по закону запрещено оставлять полностью или частично заряженные ружья в автомобиле. Запрет был принят, чтобы избежать несчастных случаев во время езды по пересеченной местности.
Кроме того, охотнику заявили, что он производит впечатление человека, который «не будет ответственно обращаться с оружием и амуницией в будущем». Мужчина имеет право подать апелляцию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», охотник из штата Мичиган в США принял друга за белку и выстрелил ему в лицо. История началась с того, что двое мужчин отправились на охоту в лес возле города Аллеган. Они разделились, и один из них увидел, что у дерева, расположенного примерно за 18 метров, промелькнуло что-то рыжее, похожее на хвост белки.
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