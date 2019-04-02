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Украина

"Большая семерка" сделала заявление о выборах в Украине

6:54 2 апреля 2019 137
Выборы-2019
Инф. «ФАКТОВ»

Послы стран G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их конкурентными и мирными. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на странице в Twitter.

«Послы стран G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года имел конкурентный характер и проводился в мирной и безопасной атмосфере. Получив в целом позитивную оценку, день голосования открывает путь ко второму туру», — говорится в сообщении.

Кроме того, страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.

«Основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы стран Большой Семерки призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона при подготовке и проведении второго тура президентских выборов», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ОБСЕ признала выборы президента Украины конкурентными и свободными. В организации отметили большой выбор кандидатов и высокую явку избирателей. Также отмечалось, что миссия международных наблюдателей на выборах 31 марта была самой многочисленной за всю историю. От ОБСЕ приехали 660 наблюдателей из 31 страны. По словам специального координатора ОБСЕ Илкки Канерва, большое количество международных наблюдателей способствовало минимизации нарушений.

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