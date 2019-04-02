В Днепре вооруженный мачете мужчина взял в заложники трехлетнего ребенка

Происшествия

Это дикое происшествие случилось в центре Днепра в ночь на 31 марта. Там в одном из многоквартирных домов на проспекте Богдана Хмельницкого мужчина с мачете набросился на 3-летнего сына сожительницы, порезав ему руку, после чего забаррикадировался с ребенком в квартире.

Прибывшим на место полицейским он не открыл и угрожал убить малыша.

Однако через некоторое время он ослабил контроль за дверью и правоохранители вошли в помещение и задержали правонарушителя. К счастью, малолетний ребенок не пострадал.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Полиция обнародовала фото с места инцидента.

Напомним, в Харькове отец-иностранец похитил малолетнюю дочь, а в Ровенской области многодетный отец сбросил дочку со ступенек.



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