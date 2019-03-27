Происшествия

В сеть попало видео, на котором крупный мужчина сталкивает с бетонных ступенек магазина маленькую девочку. Ребенок скатывается вниз, ударяется головой об асфальт, но тут же поднимается и пытается снова зайти в магазин. Все это происходило на глазах прохожих, которые равнодушно проходили мимо.

Пользователь соцсетей, который выложил на Facebook этот ролик, указывает, что видео было снято камерой наблюдения. А сами события происходили в городе Вараш Ровенской области.

Личность мужчины, столкнувшего ребенка с лестницы, установили жители Вараша. «Он отец четверых детей. Это его дочка. Дома есть еще три сына. Его зовут Дмитрий Ч.», — написал в комментариях Сергей Лысогор. «Очень хорошо знаю эту семью. Они с нами в детский садик ходили. Девочку жалко. При 0% мозгов родители работают на атомной электростанции. Жалко. Этот ребенок уже растет изгоем в свои шесть лет», — написала в комментариях жительница Вараша Надежда Супрунец.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

— Про этот жуткий случай мы узнали, когда в соцсетях появилось данное видео, — сказали «ФАКТАМ» в полиции Ровенской области. — Кстати, произошло это еще 22 марта. Как нам стало известно, мама девочки лежала в больнице. За четырьмя детьми присматривал 46-летний отец.

Кстати, мама девочки тоже узнала об инциденте из интернета, когда вернулась домой из больницы. Дочка ей ничего не говорила. А потом уже пришлось рассказать. Видимых травм и ссадин на теле ребенка не было.

Почему отец таким образом поступил со своей дочкой, он отказался объяснять. В поле зрения социальных служб эта семья не попадала. Теперь будет проведена проверка, в каких условиях живут дети.

В отношении отца девочка составлен административный протокол, который в ближайшее время будет отправлен в суд.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале в Киевской области, который начался после того, как в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, где видно, как воспитательница детского садика издевается над детьми.

А в Харькове мать установила дома видеорегистратор и выяснила, что няня-садистка нанесла ребенку 106 ударов и выбила зуб.

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