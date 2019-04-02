Четырех украинских моряков незаконно обследовали российские психиатры: стали известны подробности

Украина

Четырех военнопленных украинских моряков в России подтвергли принудительной психиатрической экспертизе без присутствия адвоката. Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов, который защищает моряка Дениса Гриценко. Напомним, ранее стало известно, как следствие затягивает рассмотрение дела украинских моряков.

Дениса, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в Институт Сербского 26 марта. Поездка растянулась на весь день, при этом в автозаке украинцы находились вместе с другими знаменитыми «постояльцами» «Лефортово». В этот же день парней завозили на сборку в Бутырку для пересадки в другой автозак.

Однако, невзирая на пугающее путешествие, настрой у других военнопленных в его четверке хороший.

«Ребята держатся», — отмечает Полозов.

Напомним, свой день рождения в российской неволе встретил еще один украинский моряк.

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